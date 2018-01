Trump skryter av May, tar turen til Storbritannia

Den britiske regjeringen bekrefter torsdag at USAs president Donald Trump skal besøke Storbritannia i år.

USAs president Donald Trump og Storbritannias statsminister Theresa May må begge ha skrudd på sjarmen under toppmøtet i Davos for å vise verden at de to landene er på bølgelengde. Trump skrøt av May både overfor pressen i Davos og på Twitter. Samtidig bekrefter Storbritannias regjering at USAs president kommer på besøk i løpet av året, melder Associated Press.

- Flott bilateralt møte med statsminister Theresa May fra Storbritannia, samtaler som bekrefter det spesielle forholdet og at vi forplikter oss til å samarbeide om nasjonale sikkerhetsutfordringer og økonomiske muligheter, tvitret presidenten etter møte.

May kvitterte med å si at USA og Storbritannia fortsetter å dyrke det spesielle forholdet og at de «står skulder ved skulder fordi vi står overfor de samme utfordringene rundt om i verden og jobber for et godt handelsforhold i framtiden».

Great bilateral meeting with Prime Minister Theresa May of the United Kingdom, affirming the special relationship and our commitment to work together on key national security challenges and economic opportunities. #WEF18 pic.twitter.com/FPP8aRDAyt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. januar 2018

Trump, som nylig avlyste et besøk til London og uttrykte misnøye med salget av ambassadetomt og valg av ny med ordene «bad deal», snakket torsdag varmt om Storbritannia og May.

- Enkelte tror ikke nødvendigvis på det, men jeg har en stor respekt for statsministeren og jobben hun gjør, sa Trump ifølge NTB under møtet i Verdens økonomiske Forum i Davos.

