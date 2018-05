Trump skryter av Stoltenbergs jobb som NATO-sjef

USAs president Donald Trump var full av lovord da han tok imot NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg torsdag.

– Det er en ære å ha generalsekretær Stoltenberg med oss. NATO har samarbeidet godt med USA, og forholdet vårt er veldig godt, sa Trump da han og Stoltenberg stilte opp for fotografene i Det ovale kontor.

Videre sa han at det er skaffet til veie store pengesummer fra land som tidligere ikke har tatt sin del av regningen, men at det fortsatt er mye som gjenstår.

– Stoltenberg har fått en lang forlengelse, og vi presset hardt på for det, for denne mannen gjør en storartet jobb i NATO, sa Trump.

Stoltenberg takket på sin side den amerikanske presidenten for å lede an i arbeidet for å få allierte til å øke forsvarsbudsjettene.

–Gir du meg æren for det? spurte Trump.

– Du har bidratt til dette fordi ditt lederskap har vært viktig og hatt en reell effekt, sa Stoltenberg.

–Dette er viktig, for vi lever i en mer uforutsigbar verden. Da trenger vi et sterkt NATO, sa Stoltenberg videre.

