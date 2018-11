Trump skylder på skogforvaltningen mens skogbrannene i herjer i California

Elleve mennesker er så langt bekreftet omkommet i skogbrannene i California. Samtidig går president Trump ut mot skogforvaltningen i delstaten.

Til sammen har over 250.000 mennesker i delstaten blitt bedt om å evakuere hjemmene sine på grunn av flere skogbranner rundt om i delstaten.

Så langt er elleve mennesker bekreftet døde. Ni av disse er funnet i småbyen Paradise nord i delstaten, hvor over 6.700 bygninger, de fleste av dem hjem, har blitt tatt av flammene. Lørdag formiddag, lokal tid, ble det også bekreftet at to mennesker er funnet døde i forbindelse med skogbrann i storbyen Los Angeles.

Mange mennesker er fremdeles savnet.

Skogbrannen som raser nord i California er nå den mest ødeleggende i delstatens historie.

Årsaken til skogbrannen i nord er foreløpig ikke kjent, men fredag opplyste et lokalt strømselskap at de opplevde problemer med en kraftlinje bare minutter før brannen startet. Strømmen falt ut omtrent 15 minutter før brannen brøt ut, og det ble funnet skader på en mast i nærheten av Paradise.

Samtidig har USAs president Donald Trump gått ut på Twitter og kritisert skogforvaltningen i delstaten.

– Den eneste grunnen til de enorme, dødelige og kostbare skogbrannene i California er den dårlige skogforvaltningen, skriver Trump, og fortsetter:

– Milliarder av dollar blir gitt hvert år, med så mange liv som går tapt kun på grunn av alvorlig svikt i forvaltningen av skogene. Fiks dette nå, ellers stopper de føderale bevilgningene!

