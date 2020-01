Trump: Soleimani ble drept for å forhindre krig

President Donald Trump sier den iranske generalen Qasem Soleimani planla et angrep mot amerikanske diplomater, og at det var grunnen til at han ble likvidert.

Trump holdt fredag en tale til det amerikanske folk der han også sa at han er rede til «å ta alle nødvendige grep mot Iran» og at USA er klar og forberedt på hva som måtte komme av svar fra Iran. Presidenten sa at hans viktigste oppgave er å forsvare nasjonen, og at Soleimani ble drept for å forhindre en krig, ikke for å starte en krig. Han sa også at han ikke forsøker å få til en regimeendring i Iran. Den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad natt til fredag. (©NTB)