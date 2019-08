Trump: Sør-Korea skal betale mer for USAs beskyttelse

Sør-Korea har gått med på å betale USA mer for militær beskyttelse mot Nord-Korea, ifølge USAs president Donald Trump.

Det er igangsatt samtaler om hvor mye mer Sør-Korea skal betale, skriver Trump på Twitter onsdag.

Utenriksdepartementet i Sør-Korea hevder på sin side at ingen slike samtaler offisielt er i gang.

USA har rundt 28.500 soldater utstasjonert i Sør-Korea. Trump hevder at landet i flere tiår har betalt «veldig lite» for det amerikanske militære bidraget.

– Sør-Korea er en svært velstående nasjon som nå føler seg forpliktet til å bidra til det militære forsvaret som Amerikas forente stater leverer, tvitrer Trump.

USA og Sør-Korea inngikk i mars en avtale om at det sørkoreanske bidraget skal økes fra 850 millioner til 924 millioner dollar i 2019, ifølge nyhetsbyrået AP. Trump hevder at Sør-Korea i fjor betalte 990 millioner dollar.

Trump har lenge klaget over at USAs allierte betaler for lite for den militære beskyttelsen de får fra USA. I likhet med tidligere amerikanske presidenter krever han at de andre landene i NATO må bruke mer penger på eget forsvar.

(©NTB)