Trump støtter Kavanaugh etter ny overgrepsanklage

Anklagene mot høyesterettskandidat Brett Kavanaugh er politisk motivert, hevder USAs president Donald Trump.

– Jeg støtter ham hele veien, sier Trump i New York mandag, etter at ytterligere én kvinne sto fram i The New Yorker og anklaget dommeren for seksuelt overgrep på 1980-tallet.

Anklagene er «fullstendig politiske», mener presidenten, som nominerte Kavanaugh til å fylle den ledige plassen i USAs høyesterett.

Fra før har Christine Blasey Ford stått fram i The Washington Post og anklaget Kavanaugh for et overgrep som angivelig skjedde mens de to var tenåringer på 1980-tallet. Begge to ventes å møte i en åpen høring i Senatets justiskomité torsdag.

– Det er en mulighet for at dette er en av de mest urettferdige, urettmessige tingene som har hendt med en kandidat, sier Trump.

