Trump tapte søksmål i Wisconsin

En dommer i delstaten Wisconsin har påført Donald Trump nok et nederlag i den avtroppende presidentens forsøk på å undergrave Joe Bidens valgseier.

Etter et digitalt rettsmøte avsa dommer Stephen Simanek en kjennelse som går i Trumps disfavør. Presidentens føderale søksmål pågår fortsatt.

Trump-leiren hadde bedt dommere i lavere rettsinstanser om en rask avgjørelse for å rekke å anke før valgdelegatene i Wisconsin møtes og avlegger sine ti stemmer på Biden mandag.

Trump ventes å anke kjennelsen til delstatens høyesterett, men han levnes få sjanser også der. Biden vant Wisconsin med over 20.000 stemmer mer enn Trump i presidentvalget. Marginen sto seg etter at Trump hadde krevd omtelling i delstatens to største fylker.

