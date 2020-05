Trump tar malariamedisin for å unngå å bli koronasyk

President Donald Trump sier han tar malariamedisinen hydroxyklorokin for å unngå symptomer om han skulle bli smittet av koronaviruset.

Trump sier han har tatt medisinen daglig i halvannen uke. Videre sier han at han testes for covid-19 daglig og at han ikke har noen symptomer.

Det er ikke vitenskapelig bevist at hydroxyklorokin har effekt mot koronaviruset, men det er foretatt flere upubliserte studier, blant annet i Kina og Frankrike, uten de strenge kravene som stilles til utprøving av legemidler.

Disse testene antyder at klorokin kan redusere virusnivåene hos pasienter som har koronaviruset.

Hydroxyklorokin er en eldre malariamedisin og brukes i dag mot revmatisme, systemisk lupus og Sjøgrens syndrom.

Trump-administrasjonen godkjente tidligere i år at leger kan skrive ut resept på legemiddelet til behandling av covid-19-syke pasienter.

