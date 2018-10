Trump til Pittsburgh på tirsdag

President Donald Trump og kona Melania reiser til Pittsburgh tirsdag for å vise sin medfølelse med ofrene for synagogemassakren, opplyser Det hvite hus.

Elleve mennesker ble drept da Robert Bowers (46) åpnet ild inne i synagogen Tree of Life i Pittsburgh i Pennsylvania lørdag.

Trumps talskvinne Sandra Huckabee Sanders opplyser at presidentparet reiser til byen tirsdag for å vise sin støtte til de pårørende og overlevende.

Men nyheten om besøket får en blandet mottakelse. Lederen for en liberal jødisk gruppe i Pittsburgh har skrevet et åpent brev til Trump der det står at presidenten ikke er velkommen før han fordømmer hvit nasjonalisme og tydelig tar avstand fra høyreekstreme.

Men rabbiner Jeffrey Myers i Tree of Life-synagogen understreker at Trump er velkommen.

(©NTB)

Mest sett siste uken