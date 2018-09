Trump til stede under markering av 11. september

President Donald Trump deltok tirsdag i en markering ved et nytt monument til minne om ofre for terrorangrepene 11. september 2001.

Menneskene som ble drept da et kapret fly styrtet i Pennsylvania, ble hedret nøyaktig 17 år etter at angrepene fant sted.

Ofrene «sluttet seg til de udødelige rekker av amerikanske helter», sa Trump under seremonien. Også hans kone Melania var til stede.

For få dager siden ble et nytt monument innviet nær stedet hvor flyet styrtet. Det består av et høyt tårn med hengende sylindre som avgir lyd når de beveges av vinden. Én sylinder er hengt opp for hvert av de 40 ofrene for flystyrten.

Også ved World Trade Center i New York ble 11. september markert. Her ble over 2.600 mennesker drept da to kaprede fly ble fløyet inn i tvillingtårnene på Manhattan i 2001.

Visepresident Mike Pence deltok tirsdag i en markering ved forsvarsdepartementet Pentagon, som også ble rammet av et kapret fly.

(©NTB)

