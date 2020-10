Trump tilbake i valgkampen

USAs president Donald Trump holdt mandag sin første valgkamptale i Florida etter at han ble koronasmittet.

– Det er flott å være tilbake i hjemstaten min Florida for å gjenoppta valgkampen offisielt, sa Trump foran en flere tusen mennesker stor folkemengde som sto tett i tett, de fleste av dem uten munnbind, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Jeg er så full av energi etter bønnene deres og jeg er ydmyket over støtten deres, sa presidenten.

Bare timer i forveien opplyste presidentens lege Sean Conley i Washington at Trump har testet negativt flere dager på rad og ikke lenger er smittsom overfor andre.

Trumps valgmøte i Sanford mandag var første stopp på en hektisk uke som bringer ham til Pennsylvania, Iowa, North Carolina og Wisconsin.

Gjentok immun-påstand

På valgarrangementet mandag kveld gjentok Trump sin tidligere uttalelse der han hevdet at han er immun mot koronaviruset etter å ha vært smittet. Det er en påstand som møtes med skepsis i vitenskapelige kretser ettersom immunitet hos tidligere covid-19-pasienter har vist seg å kunne være kortvarig.

– Jeg føler meg så sterk, sa Trump til folkemengden.

– Jeg kunne ha kysset mennene og de vakre kvinnene i publikum, sa han videre.

– Det er risikabelt, men man må komme seg ut, sa presidenten også, og la til at han er glad for å ikke være underlagt karantenerestriksjoner lenger.

I talen roset Trump Florida for å ha holdt næringslivet åpent. Han oppfordret til gjenåpning av skoler og økonomi og hevdet at USA ligger an til å ha 100 millioner vaksinedoser før nyttår.

Skeptisk smittevernekspert

– Det er å be om trøbbel å holde folkemøter, sa Trumps smittevernekspert Anthony Fauci til CNN mandag.

Fauci henviste til statistikk som viser økning i antall nye infeksjoner.

Lørdag holdt Trump sin første offentlige opptreden da han sto på en balkong i Det hvite hus foran en folkemengde på flere hundre personer. Mange av dem brukte munnbind, men det så ikke ut til at folkemengden praktiserte sosial avstand.

74 år gamle Trump sa 2. oktober at han hadde testet positivt for koronavirus. Han lå tre døgn på et militærsykehus der han fikk behandling. Et utbrudd i Det hvite hus kan ha smittet flere titalls personer, blant dem mange av presidentens nærmeste medarbeidere.

Det hvite hus har tidligere blitt kritisert for å ha arrangert store sammenkomster, slik som situasjonen var i rosehagen i september der flere deltakere etterpå testet positivt.

Biden-kritikk

Trump ligger etter utfordreren Joe Biden på meningsmålinger, og avstanden mellom de to presidentkandidatene øker.

Biden holdt selv et valgmøte mandag på en parkeringsplass utenfor en fagforening i Toledo i Ohio.

– President Trump drar til Sanford i dag og bringer ikke med seg noe annet enn uansvarlig oppførsel, splittende retorikk og for å skape frykt, sa Biden.

– Men, det er like farlig det som han ikke tar med seg: Ingen plan for å få dette viruset som har tatt over 15.000 liv i Florida, under kontroll, sa Biden.

– Trump visste hvor farlig denne sykdommen var, men gjorde ikke noe. Hvorfor sa han ikke noe til oss? Hvorfor advarte han ikke oss? sa Biden i sin tale til en liten gruppe arbeidere fra en bilfabrikk og som satt i bilene sine mens de hørte på Biden.

