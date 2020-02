Trump-toll rammer franske vinbønder

Amerikansk import av fransk vin stuper. President Donald Trump la toll på vin og en rekke europeiske varer etter en krangel om subsidier til Airbus.

Eksporten av vin til USA falt 44 prosent i november, sammenlignet med måneden før, opplyser Frankrikes viseutenriksminister Jean-Baptiste Lemoyne.

Vin og en rekke europeiske delikatesser ble den 18. oktober ilagt 25 prosent toll i USA.

Tollen ble et sjokk for franske vinbønder, sier Lemoyne, og føyer til at Frankrike har bedt EU om støtte for å kompensere for tapene.

Han oppgir ikke samlede tall for vineksporten. Amerikansk statistikk fra januar viser imidlertid at vinimporten fra Frankrike falt til bare 57,1 millioner dollar i november, etter å ha vært på 130 millioner dollar måneden før.

