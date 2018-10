Trump trekker på skuldrene av skattesnusk-sak i New York Times

USAs president Donald Trump lar seg ikke affisere av New York Times-avsløringen om tvilsom skattepraksis i farens eiendomsselskap på 1990-tallet.

Ifølge NYT-saken skal Trump selv ha hjulpet til med å finne måter å unndra skatt på, enten gjennom smutthull i skattelovgivingen eller ved rene skatteunndragelser.

Han skal også ha fått betydelig mer penger av faren tidligere antatt. Den amerikanske presidenten har lenge framstilt seg selv som selvgjort milliardær og hevdet at han knapt fikk noe hjelp fra New York-entreprenøren Fred C. Trump, men ifølge avisen fikk den nåværende presidenten hele 413 millioner dollar.

Trump avfeier saken som et kjedelig oppkok av en gammel og ofte gjentatt historie som er ment å sverte ham.

– De bruker konseptet «verdi av penger over tid» til å lage en veldig gammel, kjedelig og ofte fortalt sverteartikkel om meg, skriver han på Twitter.

– Til sammen betyr dette at 97 prosent av det de skriver om meg er dårlig. De har aldri greid å komme seg etter den dårlige spådommen om valget skulle gå, skriver han videre.

Charles Harder, en av Trumps advokater, har kalt historien "100 prosent falsk og svært ærekrenkende». Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders avfeier også hovedpåstandene i artikkelen, men sier den har rett på ett viktig punkt: Trumps forretningssans.

– Jeg vil si en ting de hadde rett i og det er at faren hans hadde veldig mye tillit til ham. Presidenten skaffet faren en rekke avtaler og de tjente mye penger sammen. Faren hans sa senere at alt sønnen tok på ble til gull, sa hun på en pressekonferanse onsdag.

