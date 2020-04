Trump truer Kina med konsekvenser etter pandemien

Donald Trump sier det vil kunne innebære konsekvenser for Kina om det viser seg at landets myndigheter var «bevisst ansvarlige» for koronaviruspandemien.

På lørdagens pressebrif fortsatte den amerikanske presidenten å hamre løs på Kina i det som den siste tiden har fortont seg som et forsøk på å plassere skyld for spredning av koronavirus, og covid-19-relatert død.

– Det kunne ha blitt stoppet i Kina før det startet, og det ble ikke gjort. Og nå lider hele verden på grunn av det, sa Trump, slik han også gjorde dagen før.

På spørsmål om dette vil innebære konsekvenser for Kina, svarte Trump:

– Om de var bevisst ansvarlige, absolutt. Hvis det var en feil, en feil er en feil. Men hvis de var bevisst ansvarlige, ja, da burde det bli konsekvenser, sa Trump.

Kan ha vært en feil

Deretter stilte han det åpne spørsmålet om det var snakk om et feilgrep, der noen mistet kontrollen, eller om dette ble gjort med vilje.

– Det er stor forskjell mellom det to, poengterte presidenten.

– Uansett hva det var, de burde ha latt oss gå inn. Vi ba om å få gå inn tidlig. Og de ville ikke ha oss inn. Jeg tror de visste det var noe ille og at de var flaue.

– De sier de gjennomfører en granskning, så la oss se hva som skjer med deres undersøkelser. Men vi gransker også, sa Trump.

Kina avviser

Talsperson for Kinas utenriksdepartement Zhao Lijian har allerede avvist påstander om at viruset spredte seg fra eksperimenter på flaggermus fra et laboratorium i Kina og ikke fra våtmarkeder. Zhao Lijian har på sin side hevdet at amerikansk militære tok med seg viruset til Kina.

Trump gjentok lørdag også påstanden sin om at de kinesiske dødstallene må være feil, der det per nå er registrert litt over 4.600 døde, mens USA har passert 39.000 dødsfall etter covid-19.

– Det kinesiske tallet er umulig, fnøs Trump lørdag.

