Trump truer med å fryse støtten til WHO permanent

President Donald Trump truer i et brev å fryse støtten til WHO permanent dersom ikke organisasjonen gjennomfører «betydelige forbedringer» i løpet av 30 dager.

Mandag tvitret Trump bilder av et brev han sendte til WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han informerte generaldirektøren om at «hvis Verdens helseorganisasjon ikke forplikter seg til betydelige vesentlige forbedringer i løpet av de neste 30 dagene, vil jeg gjøre min midlertidige frys av USAs bidrag til Verdens helseorganisasjon permanent og revurdere vårt medlemskap i organisasjonen».

Trump stanset midlertidig sine økonomiske bidrag til WHO i midten av april. Han har anklaget organisasjonen for å stå for nær Kina og for feil styring under koronautbruddet.

