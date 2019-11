Trump utnevner Chad Wolf til ny sikkerhetsminister

President Donald Trump har utnevnt Chad Wolf til ny sjef for USAs sikkerhetsdepartement DHS. Det blir den femte personen som har den posten under Trump.

Trump kom med nyheten mens han snakket med reportere utenfor Det hvite hus fredag, på vei til valgkampmøte i Mississippi. Det framgikk ikke av Trumps uttalelse om dette er en permanent eller midlertidig utnevnelse.

Det setter imidlertid en slutt inntil videre for spekulasjonene rundt hvem som skal overta etter forrige sikkerhetsminister, Kevin McAleenan, etter at det 12. oktober ble kjent at hans tid i jobben var over. McAleenan fungerte i stillingen som sikkerhetsminister etter at Kirstjen Nielsen gikk av 8. april i år og var blant annet Trumps ansikt utad for den kraftige innstrammingen i immigranter til USA. Både McAleenan og Nielsen har måttet tåle massiv kritikk fra en rekke hold for de tiltakene som er satt i verk for å hindre innvandring til landet.

Wolf er tidligere stabssjef for Nielsen og har vært ansatt ved DHS litt til og fra siden opprettelsen i kjølvannet av terrorangrepene 11. september 2001.

Før Trump tok valget om å utnevne Wolf, sa han at han hadde «mange herlige kandidater» å velge mellom.

(©NTB)