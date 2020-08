Trump utnevner konservativ hauk til Iran-utsending

President Donald Trumps spesialutsending til Iran, Brian Hook, har trukket seg og erstattes av en annen kontroversiell republikaner, Elliot Abrams.

Hook har vært sentral i Trump-administrasjonens harde linje overfor Iran, men vender nå tilbake til privat sektor, opplyser utenriksminister Mike Pompeo.

Trump trakk i mai 2019 USA fra atomavtalen med Iran, anklager iranerne for å utvikle atomvåpen i hemmelighet og har innført en rekke strenge sanksjoner mot landet.

De øvrige signaturlandene, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, har slått ring om avtalen, som sikrere full tilgang til iranske anlegg og installasjoner.

Brian Hook erstattes nå av en annen konservativ hauk, Elliot Abrams, som har vært Trumps spesialutsending til Venezuela, også det et regime USA har innført strenge sanksjoner mot.

Abrams har tjenestegjort i flere republikanske administrasjoner siden Ronald Reagan og var en av hovedarkitektene bak politikken overfor Mellom-Amerika under Reagan og George H.W. Bush. Under George W. Bush hadde han blant annet ansvar for Midtøsten-politikken.

Han var kjent som en hauk når det gjelder Latin-Amerika og spilte en rolle i Iran-contra-affæren da USA i hemmelighet solgte våpen til Iran og brukte pengene til å kjøpe våpen til contras-bevegelsen som drev krig mot sandiniststyret i Nicaragua.

I 1991 ble han dømt for å holde tilbake informasjon fra Kongressen under etterforskningen av Iran-contra-affæren, men ble senere benådet.

