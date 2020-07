Trump utsetter folkemøte i New Hampshire

USAs president Donald Trump utsetter folkemøtet som han etter planen skulle ha i Portsmouth i New Hampshire lørdag, opplyser Det hvite hus.

Utsettelsen skyldes ifølge Trumps pressetalskvinne Kayleigh McEnany at den tropiske stormen Fay ventes å ramme de nordøstlige delstatene i USA i løpet av helgen.

Trump skulle etter planen holde et utendørs folkemøte i Portsmouth lørdag, men det blir nå utsatt en uke eller to, ifølge McEnany.

Store folkemøter er Trumps foretrukne måte å drive valgkamp på. Men da han holdt folkemøte i Tulsa i Ohio for noen uker siden, fikk han mye kritikk for å samle en stor folkemengde midt under koronapandemien.

(©NTB)