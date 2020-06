Trump varsler at politiet får forbud mot å ta kvelertak

Amerikansk politi skal ikke lenger ha lov til å bruke kvelertak bortsett fra under ekstreme omstendigheter, sier president Donald Trump.

Ifølge Trump vil kvelertak kun være lov når politiet er truet på livet.

– Som ledd i den nye fullmaktsprosessen, vil kvelertak bli forbudt bortsett fra når en betjents liv er i fare, sa Trump da han tirsdag signerte en ordre om politireformer.

– I tillegg ser vi på nye avanserte og kraftige, men mindre dødelige våpen for å hindre dødelige interaksjoner, sa presidenten videre.

Beskjeden kom etter at det i flere uker har vært store demonstrasjoner mot rasisme og politivold i USA.

Protestene begynte etter at afroamerikanske George Floyd ble drept under en pågripelse i Minneapolis 25. mai. Han døde som følge av at en politimann presset kneet sitt mot nakken hans i nær ni minutter.

Ifølge nyhetsbyrået AP har Trump også gitt ordre om at det skal opprettes en database for å spore opp politibetjenter som får klager som følge av overdreven maktbruk. Politiavdelinger skal kunne sjekke denne databasen før de ansetter noen fra en annen avdeling.

Trump brukte også seremonien i Rosehagen utenfor Det hvite hus til å kritisere det han omtaler som «radikale og farlige forsøk» på å frata politiet finansiering og avvikle og oppløse politiavdelinger.

(©NTB)