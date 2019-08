USA varsler økt tollsats på kinesiske varer

USAs president Donald Trump øker eksisterende og planlagte tollsatser på kinesiske varer etter at Kina varslet om å gjøre det samme fredag.

Trump varsler på Twitter at kinesiske varer som nå har en tollsats på 25 prosent, kommer til å øke til 30 prosent fra 1. oktober.

I tillegg varsler han at varer fra Kina som var planlagt å få en tollsats på 10 prosent fra 1. september, blir økt til 15 prosent.

Kina varslet fredag om nye tollsatser rettet mot flere amerikanske produkter som USA eksporterer til Kina. Tidligere fredag beordret Trump at amerikanske selskaper burde trekke seg ut av Kina.

I flere meldinger på Twitter kritiserer presidenten avtalen USA har hatt med Kina under tidligere administrasjoner, og sier at det han nå gjør er å rette opp det han kaller et «urettferdig handelsforhold».

– Vårt land har tapt hundrevis av milliarder av dollar i året til Kina, uten noen ende i sikte, skriver han.

– Som president kan jeg ikke lenger la dette skje. I ånden for å oppnå rettferdig handel, må vi balansere dette svært urettferdige handelsforholdet, fortsetter han.

