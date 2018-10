Trump varsler snarlige svar om Khashoggi

Saudi-Arabias kronprins benekter å ha noe kjennskap til hva som skjedde med journalisten Jamal Khashoggi, opplyser USAs president Donald Trump.

– Svar vil komme snart, tvitrer Trump etter å ha snakket med kronprins Mohammed bin Salman i telefonen tirsdag.

– Kronprinsen i Saudi-Arabia benektet helt for å ha noe kjennskap til hva som skjedde i deres tyrkiske konsulat, sier Trump.

– Han var sammen med utenriksminister Mike Pompeo under samtalen, og han fortalte meg at han allerede har begynt på en fullstendig etterforskning av saken, og at denne raskt skal utvides, skriver Trump.

Den saudiarabiske skribenten Jamal Khashoggi forsvant etter at han gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober. Khashoggi har det siste året bodd i USA og har kommet med kritikk mot tronarving bin Salmans styre, blant annet i kommentarartikler i Washington Post.

En høytstående tyrkisk tjenestemann sa tidligere tirsdag til nyhetsbyrået AP at politiet som ransaket konsulatet, har funnet beviser for at Khashoggi ble drept der.

(©NTB)

Mest sett siste uken