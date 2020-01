USAs president Donald Trump sier han vil be Nato om å øke sin involvering i Midtøsten.

Han varslet også skjerpede sanksjoner mot Iran, etter at landet natt til onsdag rettet et rakettangrep mot amerikanske styrker i Irak, som et svar på USAs likvidering av generalen Qasem Soleimani fredag.

