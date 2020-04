Trump vil holde tilbake penger til WHO

President Donald Trump sier han vil holde tilbake den økonomiske støtten til Verdens helseorganisasjon (WHO) fordi den mislyktes i å stanse pandemien.

Trump mener organisasjonen burde erklært viruset en pandemi tidligere.

– De burde visst, og de visste trolig, sa Trump om WHOs håndtering av spredningen av koronaviruset.

Han sier USA vil granske WHOs håndtering av koronapandemien. I mellomtiden fryses de amerikanske midlene til organisasjonen.

Han viser til at WHO ikke støttet innreiseforbudet USA innførte for reisende fra Kina og Europa.

– WHO støttet ikke stengningen. Dersom vi ikke hadde stengt grensene, hadde vi hatt flere hundre tusen flere døde, sa Trump på den daglige pressekonferansen tirsdag kveld.

