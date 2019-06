Trump vil ikke beklage til fem menn som fikk voldtektsdom opphevet

Donald Trump krevde i 1989 gjeninnføring av dødsstraff etter at fem tenåringer ble anklaget for voldtekt. De ble senere renvasket, men Trump vil ikke beklage.

En TV-serie har gitt saken ny oppmerksomhet, og Trump fikk tirsdag spørsmål om den fra en journalist.

– De innrømte at de var skyldige, sa presidenten om mennene som ble dømt for voldtekt og senere renvasket.

I 1989 betalte Trump for avisannonser med krav om gjeninnføring av dødsstraff etter at en gruppe tenåringer med minoritetsbakgrunn ble anklaget for voldtekt av en hvit kvinne. Voldtekten hadde skjedd i Central Park i New York.

Fem tenåringer ble dømt til fengsel for gjengvoldtekt. Men dommene ble opphevet i 2002 etter at en annen mann ble knyttet til voldtekten.

De fem mennene, som sa de ble presset av politiet til å tilstå noe de ikke hadde gjort, fikk erstatning fra myndighetene i New York.

