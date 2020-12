Trump vil trekke amerikanske soldater ut av Somalia over nyttår

USAs president Donald Trump har gitt ordre om at nesten alle amerikanske soldater skal trekkes ut av Somalia tidlig i 2021, melder Wall Street Journal.

Det har lenge vært ventet at Trump ville beordre en nærmest full tilbaketrekking fra Somalia. CIA har flere ganger påpekt at risikoen ved USAs nærvær i landet har vært for høy.

I slutten av november ble en amerikansk etterretningsagent med bakgrunn fra Seal Team 6, spesialstyrken som drepte Osama bin Laden i 2011, drept i landet.

Amerikanske soldater har vært i Somalia i 13 år, men tidlig neste år skal flesteparten av de rundt 700 soldatene flyttes til baser i Kenya og Djibouti, melder Wall Street Journal.

Fra basene der vil soldatene fortsatt utføre oppdrag mot terrorgruppen al-Shabaab i Somalia.

(©NTB)

