Trump vil utrede om lys og varme kan brukes som koronabehandling

Donald Trump hevdet torsdag at varme dreper koronaviruset og ba lederen for kriseteamet sitt sjekke om lys og varme kan brukes som behandling.

Uttalelsen fra Trump kom etter at Bill Bryan, leder for departementet for forskning og teknologi i Sikkerhetsdepartementet, hadde en presentasjon hvor han viste til ny forskning.

– Vår hittil mest markante observasjon er den kraftige effekten som sollys har til å drepe viruset både på overflater og i luften. Vi har også sett en lignende effekt med luftfuktighet og temperatur, hvor økning av temperatur, luftfuktighet, eller begge, ikke er til virusets fordel, sa Bryan.

Han foreslår diverse tiltak for å bekjempe smittespredningen og sykdommen, inkludert å øke varme og luftfuktighet inne og flytte flere aktiviteter utendørs der forholdene ligger til rette for at det gir den ønskede effekten.

Trump fulgte på brifingen opp med å be amerikanerne nyte solen.

– Er det farlig for deg å foreslå at folk bør gå utendørs i varmen med tanke på at så mange dør i blant annet Florida og Singapore, steder det allerede er varmt, spurte en journalist Trump under brifingen,

– Jeg håper folk nyter sola, og om det har en innvirkning er det fantastisk, svarte presidenten og ba lederen for kriseteamet om å snakke med leger for å se om lys og varme kan brukes som en del av kuren mot koronaviruset.

Presidenten understreket at han ikke er lege selv.

– Jeg legger bare fram ideer, sa Trump.

(©NTB)