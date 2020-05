Trump vil utsette G7-møtet til høsten

President Donald Trump sier han vil vente med G7-møtet sitt til høsten, og vil også invitere Australia, India, Russland og Sør-Korea.

Donald Trump sier lørdag at han vil utsette møtet han hadde planlagt for juni og få med flere land.

– Jeg føler ikke at det som et G7 tilstrekkelig representerer det som skjer i verden. Det er en veldig utdatert gruppe land, sa Trump til reporterne som var med ham om bor på presidentflyet Air Force One på vei tilbake fra Florida lørdag.

Han la deretter til at han vil ha med seg Russland, Sør-Korea, Australia og India på et utvidet møtet til høsten, i september.

Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA er medlem av G7.

Tysklands statsminister Angela Merkel takket nylig nei til en invitasjon fra president Trump om å delta på et G7-møte i Washington i slutten av juni.

Trump ønsket opprinnelig å holde G7-møtet på sitt private golfanlegg i Florida, men høstet krass kritikk og endret senere møtested til Camp David nær Washington.

