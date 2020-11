Trump viste seg offentlig på minneseremoni

President Donald Trump deltok onsdag på sin første offisielle markering siden valgdagen da han besøkte krigskirkegården i Arlington på veterandagen.

Presidenten deltok på en kransenedleggelse ved Den ukjente soldats grav på Arlington, like utenfor Washington D.C. Han hadde selskap av sin kone Melania Trump, samt visepresident Mike Pence og hans kone. Trump talte ikke ved seremonien.

Trump har ikke vist seg offentlig bortsett fra da han lørdag og søndag forlot Det hvite hus for å spille golf i Virginia.

Han har heller ikke henvendt seg til nasjonen unntatt på Twitter, og han har ennå ikke erkjent nederlaget i presidentvalget, slik det er vanlig når en vinner er kåret.

Midt i en stadig alvorligere koronapandemi virker det som presidenten har lagt all normal styring av landet på is, mens han i stedet tvitrer at han har vunnet valget og går til retten med stadig flere påstander om valgfusk.

Tirsdag møtte Trump sine medarbeidere i Det hvite hus for å drøfte de neste skrittene i prosessen med søksmål, ifølge CNN.

Påtroppende president Joe Biden markerte dagen i Philadelphia, ved byens minnesmerke for Koreakrigen.

