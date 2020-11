Trumps advokat Guiliani med oppsiktsvekkende påstander

Med svette og svart hårfarge rennende på begge kinn framsatte president Donald Trumps advokat Rudy Guiliani den ene påstanden mer absurd enn den andre torsdag.

Under en meget spesiell halvannen time lang pressekonferanse framførte Guiliani og andre medlemmer av Trumps team av advokater påstander om at finansmannen George Soros, regjeringen i Kina og den avdøde diktatoren i Venezuela, Hugo Chávez, hadde rottet seg sammen med «skurker» blant Demokratene for å få Joe Biden valgt.

Guiliani åpnet seansen med et frontalangrep mot «korrupte» demokratisk styrte byer som Detroit som han beskyldte for å ha jukset med tusenvis av stemmer. Han snakket om en «plan fra sentralt hold» om å utføre valgjuks.

Trumps personlige advokat advarte det amerikanske folk om at det eksisterer «et jernteppe av sensur» som skal hindre den vanlige amerikaner i å få innsyn i hvem som egentlig vant valget.

(©NTB)

Reklame Her kan man levere Eurojackpot