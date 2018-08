Trumps advokat: Sannhet er ikke sannhet

– Sannhet er ikke sannhet, sa advokat Rudy Giuliani da han skulle begrunne sin frykt for at klienten Donald Trump kan bli anklaget for falsk forklaring.

I et intervju søndag forsøkte Giuliani å begrunne hvorfor han er skeptisk til å la presidenten forklare seg for spesialetterforsker Robert Mueller.

– Jeg vil ikke skynde meg med å la ham forklare seg så han går i en felle og begår mened, sa advokaten til TV-stasjonen NBC.

Giuliani avviste at Trump ikke har noe å frykte så lenge han opptrer åpent og ærlig. Ifølge advokaten er det vanskelig å definere sannhet i en situasjon hvor to parter forklarer seg stikk motsatt.

– Sannhet er ikke sannhet, sa Trumps advokat, som også viste til at det finnes ulike versjoner av sannheten.

Han kom med et lignende argument i et intervju med CNN i forrige uke.

– Fakta avhenger ikke av øynene som ser, sa intervjueren.

– Jo, det gjør de. Nå for tiden gjør de det, sa Guiliani, som på 1990-tallet var ordfører i New York.

Robert Mueller og hans etterforskningsteam undersøker om Trumps medarbeidere og russiske myndigheter samarbeidet om å påvirke valgkampen i USA i 2016.

