Trumps advokater kaller riksrettssaken en parodi

Donald Trump har «absolutt ikke gjort noe galt», fastholder den amerikanske presidentens team av advokater, som kaller riksrettssaken mot ham en parodi.

I et foreløpig forsvarsskrift omtaler Trumps advokater riksrettsprosessen mot presidenten som «en farlig forvrengning av grunnloven» og hevder at anklagene mot ham er «skrøpelig» forankret.

– Det er en grunnlovsmessig parodi, skriver advokatene, som videre argumenterer med at maktmisbruk i seg selv ikke er en forbrytelse.

Representantenes hus la i forrige uke fram et 111 sider langt dokument som oppsummerer trådene fra vitneavhør og forklaringer og som konkluderer med at det er overveldende bevis for at Trump er skyldig.

