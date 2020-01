Trumps forsvarer: Vi lever i riksrettens tid

En av president Donald Trumps forsvarere hevdet mandag at USA er inne i «riksrettens tid» og at det er en overdreven bruk av riksrett blant USAs politikere.

Uttalelsen til Ken Starr vekker oppsikt ettersom han var den sentrale etterforskeren i riksrettssaken mot daværende president Bill Clinton på slutten av 1990-tallet.

– Å stille en president for riksrett er blitt et våpen som man bruker mot sine politiske motstandere, sa Starr.

For å underbygge argumentet om at riksrett blir brukt for ofte, viste Starr til at det kun var én riksrettssak i de to første århundrene av USAs historie.

