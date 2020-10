Trumps lege: Trump er sliten, men ved godt mot

USAs president Donald Trump er sliten, men ved godt mot, ifølge hans lege Sean Conley. Ifølge New York Times har han fått mild feber.

Trump har fått en blanding som inneholder sink, D-vitamin og aspirin, ifølge Conley. Dette blir omtalt som en eksperimentell behandling.

Det blir utført kliniske studier for behandlingen, men den er foreløpig ikke formelt godkjent.

– Han blir evaluert av en gruppe eksperter, og sammen vil vi komme med anbefalinger til presidenten og førstedamen med tanke på de beste stegene framover, sier Conley i uttalelsen.

New York Times skriver at Trump har mild feber og hoste, noe de får opplyst av to anonyme kilder.

Trump kunngjorde fredag at han og kona Melania har testet positivt for koronasmitte.

