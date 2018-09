Trumps møte med Rosenstein kan bli utsatt

President Donald Trumps planlagte møte med sin justisminister Rod Rosenstein kan bli utsatt. Flere medier har spekulert på om Rosenstein vil få sparken.

– Det kan hende jeg ringer Rod i kveld eller i morgen og ber om en liten utsettelse av møtet, sa Trump under en pressekonferanse i New York onsdag ettermiddag lokal tid.

Presidenten forklarte at han ikke ønsker å gjøre noe som kommer i veien for prosessen med å få godkjent Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer.

Amerikanske medier har spekulert på om Rosenstein, som har ansvaret for granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller, vil få sparken.

Bakgrunnen for spekulasjonene nå er en artikkel i New York Times hvor det ble hevdet at Rosenstein i fjor diskuterte muligheten for å få Trump avsatt.

– Han sa at han ikke sa det, sa Trump på pressekonferansen i New York.

Trump la til at han vil foretrekke å beholde Rosenstein, som angivelig har forsikret at han har stor respekt for den amerikanske presidenten.

