Trumps partifelle: - Jeg sa imot ham under møtet

- Jeg sa min mening direkte til ham, sier senator Lindsey Graham.

NEW YORK (Nettavisen): «Hvorfor slipper vi inn folk fra dritthøl-land her?» spurte president Donald Trump under et møte om immigrasjon torsdag. Han fulgte opp dette med å foreslå at USA i stedet for å slippe inn folk fra Haiti, El Salvador eller afrikanske land, burde slippe inn folk fra land som Norge.

Fredag benektet Trump at han brukte disse ordene, men senator Dick Durbin – en demokrat – har bekreftet at Trump faktisk sa dette og beskriver presseoppslagene her i USA som «presise».

Nå kommer også en bekreftelse fra senator Lindsey Graham, som tilhører samme parti som Trump, altså republikanerne.

- Etter kommentarer som presidenten kom med, sa jeg min mening direkte til ham. Presidenten og alle som deltok på møtet, vet hva jeg sa og hva jeg føler. Jeg har alltid ment at Amerika er en idé, ikke definert av sine innbyggere, men av sine idealer, sier Graham i en pressemelding.

Han fortsetter:

- Det amerikanske idealet omfavnes av mennesker over hele verden. Det ble best sagt for lenge siden, «E Pluribus Unum – Out of Many, One»». Mangfold har alltid vært vår styrke, ikke vår svakhet. Vi kan ikke miste disse amerikanske idealene gjennom immigrasjonsreformen.

Senator John McCain, en av republikanernes lederskikkelser, var ikke til stede på møtet selv, men tar likevel avstand fra president Trumps kommentarer.

- Folk har kommet allestedsfra til dette landet, og folk fra alle steder har gjort Amerika fantastisk. Vår immigrasjonspolitikk bør reflektere denne sannheten, og våre folkevalgte – inkludert vår president – bør respektere det, skriver McCain på Twitter.

People have come to this country from everywhere, and people from everywhere have made America great. Our immigration policy should reflect that truth, and our elected officials, including our President, should respect it. — John McCain (@SenJohnMcCain) January 12, 2018

DAGEN ETTER at han kom med rasistiske kommentarer under et møte i Det ovale kontor, hedret president Donald Trump menneskerettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr., omgitt av boligminister Ben Carson og Kings nevø Isaac Newton Farris Jr.

Den kjente rasisten Richard Spencer responderte noe annerledes. Han postet et bilde av seg selv med et norsk flagg og en bok om Norge på sin Twitter-konto, poengterte at han er for denne innvandringen, og la til et norsk flagg i profilnavnet sitt også.

Andre Twitter-brukere poengterer at det trolig vil være vanskelig å lokke nordmenn til USA på permanent basis, ettersom USA trolig da må tilby gratis utdanning og helsetjeneste.

Forfatteren, professoren og statsviteren Ian Bremmer poengterer at Norge topper verdensrankingen innenfor en rekke områder hvor USA ligger langt bak.

NORWAY



Happiest country #1 (US #14)

Most gender equality #2 (US #49) damn you, Iceland

Most political freedom #1 (US #45)

Most press freedom #1 (US #43)

Most prosperous #1 (US #18)



People there must be clamoring to come to America. — ian bremmer (@ianbremmer) January 12, 2018

