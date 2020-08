Trumps rådgiver kaller Kamala Harris for falsk

President Donald Trumps valgteam var ikke sen med å kommentere Joe Bidens valg av visepresidentkandidat. En rådgiver anklager Kamala Harris for å være falsk.

Trumps valgrådgiver Katrina Pierson sier i en uttalelse at Harris kommer til å svikte sin egen moral og begrave sitt ry som statsadvokat for å tilfredsstille «anti-politi-ekstremistene som kontrollerer Det demokratiske partiet».

Hun anklager også Harris for å ha omfavnet «venstresidens radikale manifest ved å be om milliarder av dollar i nye skatter og ved å støtte at en Bernie Sanders-regjering overtar helsevesenet».

Hun hevder videre at Joe Bidens valg av visepresidentkandidat viser at Biden er «et tomt skall fylt med den radikale venstresidens ekstreme agenda».

