Trumps regjering til angrep på Den internasjonale straffedomstolen

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver truer med å pågripe dommere i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) hvis domstolen reiser sak mot amerikanske borgere.

Sikkerhetsrådgiver John Boltons utfall kommer mens ICC vurderer å etterforske krigsforbrytelser som kan ha blitt begått av amerikanere i Afghanistan. USAs utenriksdepartement har tidligere protestert mot ICC-aktoratets begjæring om etterforskning.

Bolton mener ICC utgjør et angrep på USAs suverenitet.

– I teorien skal ICC holde gjerningsmennene bak de mest sjokkerende grusomheter ansvarlige for sine handlinger, sørge for rettferdighet for ofrene og hindre framtidige overgrep gjennom avskrekking, sier Bolton.

– I praksis har imidlertid domstolen vært ineffektiv, uansvarlig, og rett og slett farlig, mener Trumps sikkerhetsrådgiver.

USAs regjering truer også med å pågripe og rettsforfølge både dommere og andre ICC-medarbeidere hvis de forsøker å reise sak mot amerikanske statsborgere.

– Hvis domstolen kommer etter oss, Israel eller andre amerikanske allierte, vil vi ikke sitte i ro, sier Bolton.

ICC holder til i Haag i Nederland og har mandat til å rettsforfølge krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. President Bill Clinton signerte Romavedtektene som innebar opprettelsen av ICC, men hans etterfølger George W. Bush trakk siden USAs støtte av frykt for at landet ville bli urettmessig rettsforfulgt av politiske årsaker. Totalt er 123 stater medlemmer av domstolen.

Kritikken av ICC kommer samtidig som amerikanske myndigheter bekrefter at de stenger den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLOs kontor i Washington.

(©NTB)

