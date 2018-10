Trumps regjering vurderer tiltak mot demonstrasjoner utenfor Det hvite hus

President Donald Trumps regjering vurderer begrensninger på muligheten til å demonstrere i Washington, og foreslår å stenge fortau og kreve inn avgifter.

Donald Trump gjentar stadig udokumenterte påstander om at folk som demonstrerer mot regjeringen hans, er betalt for å gjøre det. Konspirasjonsteorien ble senest gjentatt under høringene foran utnevnelsen av Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer.

Trump hevdet da at den jødiske finansmannen George Soros hadde betalt demonstrantene, en påstand som også er gjengitt i høyreorienterte mediekanaler i USA.

Avgifter

Nå kan borgere som ønsker å protestere i Washington, komme til å bli avkrevd avgift for å gjøre det, skriver den britiske avisen The Guardian. Forslaget er lagt fram av innenriksminister Ryan Zinke. Trumps regjering vurderer å stenge 80 prosent av fortauene rundt Det hvite hus, og har også foreslått å innkreve kostnader for såkalt administrasjon av arrangementer.

I dag kan National Park Service ta betalt for bruk av arealene i en del tilfeller, men ikke for spontane demonstrasjoner av den typen som gjerne finner sted i Lafayette Park overfor Det hvite hus.

Forslaget fra Zinke vil åpne for å kreve betaling fra demonstranter for kostnadene for å sette opp sperringer, opprydding, reparasjon av gressplener og vakthold. Politiet skal stå for faktureringen.

– Dramatisk

Amerikanske borgerrettighetsgrupper er sterkt kritiske til forslaget og mener det bryter med det første grunnlovstillegget, som blant annet sikrer ytrings- og forsamlingsfrihet.

– Dette kan gjøre masseprotester som Martin Luther King Jrs berømte marsj mot Washington i 1963 for kostbare til å arrangeres, skriver Arthur Spitzer i American Civil Liberties Union (ACLU).

Det var da King holdt sin berømte «Jeg har en drøm»-tale på trappen til Lincoln-monumentet i den amerikanske hovedstaden.

Spitzer omtaler forslaget som en dramatisk innskrenking av retten til å demonstrere ved Det hvite hus og parkområdet National Mall sentralt i Washington.

ACLU mener dette vil være i strid med rettsavgjørelser som har stått ved lag i mange tiår.

