Trumps valgkampmedarbeidere smittet av koronaviruset

Seks av president Donald Trumps valgkampmedarbeidere har testet positivt på covid-19.

Det opplyser Trumps valgkampstab lørdag.

De seks har alle jobbet med forberedelsene til presidentens store folkemøte i Tulsa i Oklahoma lørdag.

– Som et sikkerhetstiltak blir alle valgkampmedarbeidere testet for covid-19 i forkant av arrangementer, opplyser Tim Murtaugh, kommunikasjonssjef for Trumps valgkamp.

– Seks av våre flere hundre medarbeidere har testet positivt, og vi har rutinemessig iverksatt umiddelbare karanteneprosedyrer, sier han.

