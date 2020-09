Regjeringene i Tsjekkia og Slovakia erklærer unntakstilstand i kampen mot koronaviruset mens smittetallene øker.

Praha innfører unntakstilstand fra 5. oktober og i to uker framover. Det innebærer forbud mot tilskuere på stadioner og strenge deltakerbegrensninger på arrangementer både innendørs og utendørs i Tsjekkia.

Bratislava innfører unntakstilstand allerede torsdag, og Slovakia påbyr fra torsdag bruk av munnbind utendørs der avstandsregler ikke kan overholdes.

Slovakia har knappe 70 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene, mens det tilsvarende tallet for Tsjekkia har passert 270.

