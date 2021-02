Tsjekkia positive til russisk vaksine

Mange i Tsjekkia er frustrerte over at vaksineringen tar for lang tid. Statsministeren uttrykker nå interesse for å ta i bruk den russiske Sputnik V-vaksinen.

– Vi ville selvsagt alle foretrukket om Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) godkjente den russiske vaksinen, sier statsminister Andrej Babis. Fredag dro han til Ungarn for å møte sitt motpart Viktor Orbán, for å snakke om hvordan det planlegges å bruke vaksinen der. Ungarn har nemlig allerede nødgodkjent Sputnik V-vaksinen, samt den kinesiske Sinopharm-vaksinen. Den russiske vaksinen er 91,6 prosent effektiv, ifølge The Lancet. Tysklands statsminister Angela Merkel har vært positiv til å ta i bruk vaksinen i EU. (©NTB) Reklame Her kan du levere Eurojackpot Sykdom

Medisin/Helse

Helsevesen Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her