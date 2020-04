Tsjetsjenia først ute med portforbud i Russland

Tsjetsjenia ble fredag den første russiske regionen som har innført portforbud om natten for å hindre spredning av koronaviruset.

Portforbudet iverksettes til tross for at regionen kun har rapportert om noen titall smittetilfeller, melder Reuters.

Menneskerettsforkjempere har uttrykt bekymring for hvordan portforbudet kommer til å håndheves i delrepublikken, der innbyggerne i all hovedsak er muslimer, og der det jevnlig blir meldt om grove brudd på menneskerettighetene.

Tsjetsjenske myndigheter avviser anklagene.

Portforbudet innebærer at alle må holde seg inne og at all veitrafikk stanses fra klokka 20 om kvelden til 8 om morgenen. Fra søndag stenger dessuten grensene slik at alle typer transport mellom Tsjetsjenia og resten av Russland opphører.

– Koronaviruset kan ikke holdes unna med halve tiltak. Det er viktig å bryte smittekjeden, sier Tsjetsjenias Kreml-støttede leder, Ramzan Kadyrov.

