Tsjetsjenias Kreml-støttede leder Ramzan Kadyrov er på innlagt på sykehus. Han kan være koronasmittet.

Det melder AFP, med henvisning til nyhetsbyråer som har brakt meldingen.

Tsjetsjenia er en russisk delrepublikk, der Kadyrov står i spissen for et brutalt regime som beskyldes for grove brudd på menneskerettighetene.

