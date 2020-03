«Tsunami» av virusrammede pasienter ved sykehus i London

Arbeidere bærer gjerder ved Excel exhibition centre i London. Myndighetene i Storbritannia sa tirsdag at de vil omgjøre konferansesenteret til et midlertidig sykehus med 4.000 sengeplasser for å håndtere pågangen av viruspasienter. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)