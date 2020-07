Tunisias statsminister trekker seg etter politisk strid med islamistparti

Tunisias statsminister Elyes Fakhfakh trakk seg onsdag etter uoverensstemmelser med opposisjonspartiet Ennahdha.

Fakhfakh er under gransking i en habilitetssak som gjelder statlige kontrakter med selskaper han har aksjer i. Statsministeren har vært i klammeri med det moderate islamistpartiet Ennahdha, det største i nasjonalforsamlingen, siden valget i oktober i fjor.

Den avgående statsministeren fikk et mistillitsforslag mot seg fra Ennahdha tidligere onsdag.

Fakhfakh kom til makten i februar med støtte fra flertallet i en svært oppsplittet nasjonalforsamling som i fire måneder hadde kranglet om regjeringssamarbeid og statsministerposten.

Ennahdha ble det største partiet i valget, men fikk langt fra noe flertall, bare 54 av de 217 plassene i nasjonalforsamlingen. Resultatet viser hvor fragmentert politikken er i Tunisia.

En talsmann for Ennahdha sa onsdag at den økonomiske og sosiale situasjonen i Tunisia er svært alvorlig og kan bare bekjempes av en regjering som ikke ledes av en person som er under etterforskning.

Partiet har innledet forhandlinger med andre partier for å finne en kandidat som flertallet kan stille seg bak.

