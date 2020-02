Tusener demonstrerer mot hat i Hanau

Rundt 6.000 mennesker deltok i en protestmarsj mot hat og rasisme i den tyske byen Hanau der en høyreekstremist drepte ni mennesker onsdag.

Arrangørene hadde ventet at 2.000 mennesker ville møte fram i marsjen fra Freiheitsplatz til de to stedene der gjerningsmannen skjøt og drepte ni mennesker med utenlandsk bakgrunn.

Den antatte gjerningsmannen selv ble funnet død i sin egen leilighet, sammen med sin 72 år gamle mor som han drepte før han skjøt seg selv.

Politiet har opplyst at de har funnet høyreekstrem litteratur i mannens bolig. Mediene skriver at han var dypt rasistisk og led av psykiske problemer.

En av De grønnes ledere, Cem Özdemir, la ned en krans for ofrene for skytingen og sa i en tale at han håper i år blir året da Tyskland begynner å ta den høyreekstremistiske faren mer på alvor.

Myndighetene i Hanau forbereder en felles begravelse for ofrene, og borgermester Klaus Kaminsky har sammenkalt til en konferanse for å drøfte hvordan byen kan hjelpe ofrene.

