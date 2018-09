Tusener protesterer mot grenseendringer i Kosovo

Tusener av mennesker demonstrerte lørdag i Pristina mot president Hashim Thaci og planer om bytte av territorium med Serbia.

Et bytte av territorium har dukket opp som en mulig løsning på den langvarige striden mellom Serbia og Kosovo under forhandlingene som pågår mellom Thaci og Serbias president Aleksandar Vucic.

Serbia har aldri anerkjent Kosovos selvstendighet i 2008 og anser landet som en serbisk provins. Men både Serbias og Kosovos regjeringer har under press fra EU forhandlet. EU krever at de normaliserer forbindelsene før de eventuelt får bli med i unionen.

En løsning som har vært foreslått, går ut på at Presevodalen i det sørlige Serbia, der flertallet er albansk-etnisk, overføres til Kosovo, i bytte mot områder i Nord-Kosovo der flertallet er serbisk.

Ideen møter imidlertid motstand i EU, som frykter for at et slikt bytte av territorium kan utløse et rush av ønsker om grenseendringer i resten av det urolige eks-Jugoslavia.

Tusener av mennesker marsjerte lørdag gjennom sentrum av Pristina i protest mot enhver plan om å gi bort deler av Kosovo til Serbia.

Oppmerksomheten om protesten ble en liten stund flyttet til et område ved en demning i det nordlige Kosovo der det er en lomme med etniske serbere, som Thaci avla et kort besøk i lørdag. Besøket utløste økt beredskap hos serbiske militære rett over grensa.

