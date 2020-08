Tusener samlet i Washington for demonstrasjon mot rasisme

Tusener av mennesker er samlet i Washington for en massiv demonstrasjon mot rasisme på dagen 57 år etter Martin Luther Kings I have a dream-tale.

– Jeg vil gi rom for at svarte mennesker kan si at de ikke har det bra, sa New York City Public Advocate Jumaane Williams da programmet startet fredag ettermiddag lokal tid.

Hovedtalerne blir borgerrettsaktivisten Al Sharpton og sønnen til King, Martin Luther King III.

Demonstrasjonen har fått ny aktualitet etter at afroamerikanske Jacob Blake ble skutt og alvorlig såret av en hvit politimann i Wisconsin.

Skytingen utløste nye protester mot politivold, særlig i Blakes hjemby Kenosha, og en boikottbevegelse i idrettsverdenen.

Titusener av mennesker er ventet på National Mall, parken mellom Det hvite hus og Kongressen, der King 28. august 1963 holdt sin berømte tale på trappa til Lincoln Memorial.

Samme sted var det torsdag kveld fyrverkeri etter at president Donald Trump holdt sin nominasjonstale i Det hvite hus, der han tok til orde for streng lov og orden som følge av Black Lives Matter-protestene over hele USA den siste tiden.

Fredagens store markering har fått navnet «Get Your Knees Off Our Necks», en referanse til hvordan George Floyd ble kvalt under kneet til en hvit politimann i Minneapolis i mai.

Demonstrasjonene som fulgte, har vært den største protestbølgen mot rasisme i USA på flere tiår.

