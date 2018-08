Tusener vil hedre Aretha Franklin

Sørgende fans strømmer til for å vise sin siste «respect» til souldronningen Aretha Franklin, som tirsdag ble lagt til syning i åpen kiste i hjembyen Detroit.

Tusenvis av fans er i løpet av de neste to dagene ventet til Charles H. Wright Museum of African American History i Detroit for å få et siste glimt av den legendariske sangeren.

Franklin ligger med rød kjole og røde sko i en gullbelagt kiste, omgitt av roser i mange forskjellige farger.

– Hun er gått bort, men arven og musikken hennes vil leve for alltid, sa Franklin-fan Tammy Gibson (49) som stilte seg i kø grytidlig tirsdag morgen.

Souldronningen døde av kreft 16. august, 76 år gammel.

Begravelsen finner sted i Detroit fredag denne uken og er ventet å bli stjernespekket, der artister som Stevie Wonder, Faith Hill, Jennifer Hudson og Shirley Ceasar er ventet å opptre.

