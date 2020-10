Tusenvis av demonstranter trosser forbud i Bangkok

Tusenvis av demokratiforkjempere trosser myndighetenes forbud og samler seg på nytt i Thailands hovedstad Bangkok.

Regjeringen i Thailand, som ledes av den tidligere hærsjefen og kuppmakeren Prayut Chan-o-cha, innførte torsdag forbud mot demonstrasjoner, men dette trosset tusenvis fredag. Da ble de møtt med vannkanoner og tåregass fra politiets side.

Lørdag lekte tusenvis av demonstranter på nytt katt og mus med opprørspoliti ved å endre oppmøtested kort tid før den tillyste markeringen og i stedet troppe opp flere ulike steder i byen.

Demonstrantene krever at Prayut Chan-o-cha må gå av, endringer i grunnloven og reformer av monarkiet.

Før lørdagens markering stengte politiet 77 T-bane- og jernbanestasjoner over hele byen i et forsøk på å hindre at demonstranter tok seg inn til sentrum av byen.

Politiet har pågrepet minst 65 aktivister de siste dagene, men åtte av dem er siden løslatt, ifølge Thai Lawyers for Human Rights.

